‘News From The Moon’ il nuovo EP di Ivan Battistella

Il 05 febbraio esce in CD ed in tutti i negozi digitali il nuovo EP “News From The Moon” di IVAN BATTISTELLA distribuito e promosso da (R)esisto. Il disco contiene 5 brani Southern Rock / Blues, tra cui il singolo “This Is You” in rotazione radio.

“News From The Moon” è un viaggio nel mondo del southern Rock e del blues, generi musicali con i quali Ivan Battistella è cresciuto. Sei tracce scritte ed arrangiate col chitarrista e produtore Roberto Diana. Nelle canzoni c’è spazio per tutto cio’ che riesce a suscitare emozioni, che siano cose vissute in prima persona, o vissute da altri. Chitarre acide e distorte mescolate con archi e fiati, cercando di mettere in risalto la propria passione.

Ivan Battistella nato a Lanciano in Abruzzo, classe 1976, ha cominciato a suonare come autodidatta la chitarra all’età di undici anni, manifestando una naturale inclinazione per il canto. Frutto di esperienze musicali molto diverse, passando gli anni della gavetta, come musicista di rock band di diversi generi, aprendo concerti per band italiane come Tiromancino e Verdena, gli ha permesso di crescere musicalmente, e di trovare il proprio stile .

Nel 2010 ha realizzato il mi primo singolo ufficiale “PAY THE PRICE”, prodotto con Simone Borghi, Roberto Diana e JP Cervoni. Ed ha colllaborato con musicisti di alto livello, come Tony Levin, Bryan Ray, James Raymond. Nel 2011 esce il primo album, “PROMISES & LIES”, che ha suonato in giro per il mondo per circa 2 anni. La passione per la chitarra, e per il legno lo hanno portato a cercare oltre che il proprio stile, anche il personale strumento ideale. Questo gli ha dato la spinta per dedicarsi alla realizzazione di chitarre handmade che finalmente nel 2016 verranno lanciate col marchio Battistella. Nel 2015 entra di nuovo in studio con il chitarrista e produttore Roberto Diana, per scrivere ed arrangiare, i brani del nuovo EP “NEWS FROM THE MOON”, disco di 6 tracce di stampo southern rock, nel quale ancora una volta ha avuto il piacere di ospitare un musicista di grande livello come Jeff Williams, trombettista di fama internazionale.

Tracklist “News From The Moon”

News From The Moon Falling This Is You Monkey Brain Shine This In You (Reprise)

Prodotto da: Roberto Diana e Ivan Battistella

Mixato da: Stefano Olla e Dennis Mackay

Grafica e foto di: Giulia Cartasegna

Distribuzione: (R)esisto

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

Ascolta il singolo “This Is You”: https://soundcloud.com/resisto/ivan-battistella-this-is-you