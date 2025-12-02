Assalto al portavalori, Irto: ‘La destra ha fatto della sicurezza uno slogan, ma lascia i territori soli’

“L’assalto al portavalori sull’A2 è un fatto grave, che ripropone un tema essenziale: la Calabria ha bisogno di istituzioni presenti, capaci di prevenire il radicamento di dinamiche criminali e di garantire ai cittadini e alle cittadine la piena fruibilità dei propri diritti. Non si tratta di inseguire ricette securitarie, ma di costruire politiche pubbliche efficaci e continuative”.

Lo afferma il senatore del PD Nicola Irto.

“L’episodio di oggi si inserisce in una serie di fatti che confermano la fragilità sociale ed economica in cui molte comunità calabresi vivono da anni” , prosegue Irto. “Penso agli atti intimidatori a Lamezia Terme e a tanti altri episodi che colpiscono lavoratori, commercianti e amministratori. Questi fenomeni non si contrastano con slogan, ma con investimenti, presenza dello Stato e politiche di sviluppo che rafforzino il tessuto democratico”.

La fragilità della Calabria e la critica al Governo

“Il governo aveva promesso un cambiamento radicale, ma in Calabria questa svolta non si vede” aggiunge il senatore. “Non servono proclami, serve un’azione coordinata e trasparente: più sostegno agli enti locali, più strumenti per la prevenzione, più investimenti su lavoro, scuola e servizi pubblici. Perché la sicurezza vera nasce dall’inclusione, dai diritti e dalla lotta alle disuguaglianze”.

“Chiediamo quindi al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, di rendere finalmente credibile e misurabile la sua azione in Calabria” , conclude Irto.