‘Night Thoughts’, i Suede tornano alle origini
Night Thoughts segna il grande ritorno dei Suede: un disco più rock, vicino a Bowie e pensato come concept album, con la tracklist completa
12 Marzo 2016 - 19:51 | di Vincenzo Comi
di Gianni Vittorio – ”Night Thoughts” segna il grande ritorno del gruppo inglese degli Suede. L’album è più marcatamente rock rispetto agli ultimi pubblicati, vicino al compianto Bowie, anche per alcuni temi trattati(morte, teatralità,diversità).
Da segnalare When you are Young, inno all’alienazione, con una bella sezione d’archi; segue Outsiders, brano rock molto orecchiabile, e la melanconica No Tomorrow.
Tutti i pezzi sono uniti, senza pause, proprio per creare un sound fluido che richiami al concept album stile anni 70.
Per il resto si passa dal post-punk al brit pop con molta scioltezza, dando a tutto il lavoro un tocco di solidità; un disco ben prodotto e molto curato negli arrangiamenti.
Ogni canzone, pur mostrando una certa specificità, è legata da un mood comune. Un bel ritorno per i Suede, i quali, con ”Night Thoughts”, dimostrano di trovarsi in stato di grazia.
Voto 7,5
TRACKLIST
When you are young
Outsiders
No tomorrow
Pale snow
I don’t know how to reach you
What I’m trying to tell you
Tightrope
Learning to be
Like kids
I can’t give her what she wants
When you were young
The fur & the feathers
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