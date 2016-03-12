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‘Night Thoughts’, i Suede tornano alle origini

Night Thoughts segna il grande ritorno dei Suede: un disco più rock, vicino a Bowie e pensato come concept album, con la tracklist completa

12 Marzo 2016 - 19:51 | di Vincenzo Comi

I Suede in posa in una foto di gruppo del 2015, band inglese autrice dell'album Night Thoughts

di Gianni Vittorio –Night Thoughts” segna il grande ritorno del gruppo inglese degli Suede. L’album è più marcatamente rock rispetto agli ultimi pubblicati, vicino al compianto Bowie, anche per alcuni temi trattati(morte, teatralità,diversità).

Da segnalare When you are Young, inno all’alienazione, con una bella sezione d’archi; segue Outsiders, brano rock molto orecchiabile, e la melanconica No Tomorrow.

Tutti i pezzi sono uniti, senza pause, proprio per creare un sound fluido che richiami al concept album stile anni 70.

Per il resto si passa dal post-punk al brit pop con molta scioltezza, dando a tutto il lavoro un tocco di solidità; un disco ben prodotto e molto curato negli arrangiamenti.

Ogni canzone, pur mostrando una certa specificità, è legata da un mood comune. Un bel ritorno per i Suede, i quali, con ”Night Thoughts”, dimostrano di trovarsi in stato di grazia.

Voto 7,5

TRACKLIST

When you are young
Outsiders
No tomorrow
Pale snow
I don’t know how to reach you
What I’m trying to tell you
Tightrope
Learning to be
Like kids
I can’t give her what she wants
When you were young
The fur & the feathers

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