Nigra alle finali Regionali Arezzo Wave 2016

In data 24, 25 e 26 maggio 2016, si sono tenute le fasi preliminari in Calabria, del festival nazionale “Arezzo Wave 2016”, presso il Beat Music Club di Cosenza. Arezzo Wave è un festival dedicato alle band emergenti che, nel corso degli anni, ha saputo scoprire band che negli anni hanno conquistato la scena nazionale ed internazionale, tra gli altri, gli Afterhours, Almanegretta, Negrita etc.

Nigra tra le 12 formazioni in gara

Tra le 12 formazioni partecipanti nell’edizione 2016 anche il progetto “Nigra”; band reggina che il 23 marzo del 2016 ha cominciato la propria avventura musicale con la “Data Zero” de “La Madrugada Tour presso il Teatro sullo Stretto, a seguito della pubblicazione dell’omonimo album/EP ad opera della Top Records di Milano. Nigra e la band da subito in tour, hanno già raggiunto le città di Ragusa, Giardini Naxos, Messina, Villa S.G., Siderno, Lamezia Terme, Amantea, Cosenza e proseguiranno la loro avventura arrivando nel mese di settembre in Spagna.

Nel corso delle selezioni, la formazione reggina, ha trovato il conforto di un pubblico attento che ha saputo gradire un progetto musicale intriso di ricerca, maturata negli ultimi due anni di produzione artistica presso il The Cave di Catania, a cui seguirà nelle prossime settimane l’uscita dell’album “La Stanza di Seta”.

Tra le finaliste regionali

Il giudizio finale vede il progetto Nigra tra le finaliste regionali, giocandosi la possibilità di rappresentare la Calabria durante le finali nazionali del Festval, che si terranno nel mese di luglio ad Arezzo. Intanto prosegue il cammino della band con le prossime date del tour a Reggio Calabria il 31 maggio presso il Clan Wallace, Siena e Milano presso lo storico club musicale “Le Trottoir”.

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