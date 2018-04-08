Nigra accede di diritto a San Remo per le finali nazionali della prestigiosa manifestazione musicale, giunta alla 31^ edizione di “San Remo Rock”.

Infatti, la scorsa notte si è tenuta l’ultima fase regionale in quel di Amantea (CS), presso il music club “La Pecora Nera”, presieduta da una giuria di esperti del settore discografico che, a parere unanime, ha decretato la band reggina, meritevole di accedere alla fase nazionale.

Il trio “Nigra”, continua a stupire! In due anni ha saputo dare vita ad un EP “La Madrugada”, un LP “La Stanza di Seta” ed un singolo appena pubblicato “Diritti Sociali” (disponibile il videoclip su Youtube), oltreché aver avuto la possibilità di toccare quota 100 live nell’ultimo biennio, godendo del grande supporto artistico del maestro Daniele Grasso che ha saputo dare la svolta definitiva alla ricerca musicale della band reggina.

Il nuovo singolo proposto, già apprezzato dalla critica, è stato tradotto anche in lingua Spagnola, nel tentativo di valicare ancora una volta i confini d’Italia portando un messaggio sociale ed universale. Una corsa senza fiato e senza più tempo da perdere.

Una corsa, che ha come unico obiettivo la voglia di seminare passione e musica intrisa di messaggi autobiografici, talvolta concentratisi su temi fondamentali d’attualità. Intanto, Luciano Amodeo, Pasquale Caracciolo e Christian Gangeri preparano le valige con destinazione San Remo, nel tentativo di proporre le loro nuove tematiche e sonorità, frutto di un duro e lungo lavoro che sembra non voler mai raggiungere un punto di approdo.