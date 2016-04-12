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Nigra, le prime date del tour 2016

Dopo la Data Zero al Teatro sullo Stretto di Villa San Giovanni, ecco le prime date ufficiali del tour La Madrugada 2016 di Nigra

12 Aprile 2016 - 08:40 | di Vincenzo Comi

Nigra in tour con La Madrugada 2016

Ecco le prime date ufficiali de “La Madrugada” Tour 2016 di Nigra, a cui seguiranno altre numerose tappe in Italia, nonché oltre confine.

Il tour aveva avuto inizio con la “Data Zero”, tenutasi presso il Teatro sullo Stretto di RTV di Villa San Giovanni, riscuotendo consensi ed applausi da parte della gremita platea.

Ecco le date:

15 APRILE – RITUAL – VILLA SAN GIOVANNI

16 APRILE – ADVANCED MUSIC CLUB

17 APRILE – PICCOLO TEATRO DEL MERCATO – RAGUSA

22 – APRILE – L’APERITIVO – MESSINA

29 APRILE – MELMOTH – SIDERNO

13 MAGGIO – TAG – REGGIO CALABRIA

20 MAGGIO – OFFICINE SONORE – LAMEZIA TERME

LIVE ACT ORE 21:30

*date in aggiornamento

Copertina dell'ep La Madrugada di Nigra

ep nigra_la madrugada_JewelBox

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