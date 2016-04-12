Nigra, le prime date del tour 2016
Dopo la Data Zero al Teatro sullo Stretto di Villa San Giovanni, ecco le prime date ufficiali del tour La Madrugada 2016 di Nigra
12 Aprile 2016 - 08:40 | di Vincenzo Comi
Ecco le prime date ufficiali de “La Madrugada” Tour 2016 di Nigra, a cui seguiranno altre numerose tappe in Italia, nonché oltre confine.
Il tour aveva avuto inizio con la “Data Zero”, tenutasi presso il Teatro sullo Stretto di RTV di Villa San Giovanni, riscuotendo consensi ed applausi da parte della gremita platea.
Ecco le date:
15 APRILE – RITUAL – VILLA SAN GIOVANNI
16 APRILE – ADVANCED MUSIC CLUB
17 APRILE – PICCOLO TEATRO DEL MERCATO – RAGUSA
22 – APRILE – L’APERITIVO – MESSINA
29 APRILE – MELMOTH – SIDERNO
13 MAGGIO – TAG – REGGIO CALABRIA
20 MAGGIO – OFFICINE SONORE – LAMEZIA TERME
LIVE ACT ORE 21:30
*date in aggiornamento
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