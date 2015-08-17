Nina Zilli in concerto al Parco Scolacium

Sarà il primo degli appuntamenti collaterali “pop” organizzati dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese per il Festival Armonied’arte. E’ il concerto di Nina Zilli che arriverà al Parco archeologico di Scolacium, a Roccelletta di Borgia (Cz), il prossimo 24 agosto, data catanzarese del tour “Frasi&Fumo” che prende il nome dal suo ultimo album, prodotto dalla stessa artista piacentina e da Mauro Pagani.

Dopo il successo ottenuto infatti nei teatri con l’anticipazione del tour, proseguiranno per tutta l’estate gli appuntamenti live con Nina Zilli, che vedranno la vulcanica cantante impegnata da nord a sud sui palchi di tutta Italia.

Con la sua verve e raffinatezza indiscusse, il suo stile ibrido capace di spaziare dal soul al blues, dal pop-rock al reggae, Nina Zilli è pronta a conquistare il pubblico dei concerti con le canzoni del nuovo disco, dal sanremese “Sola” al nuovo singolo “#RLL (Riprenditi le lacrime)”, e i suoi successi più amati come “50mila”, “L’inferno” e “L’uomo che amava le donne”. Non mancheranno brani in cui si incontrano gli amori e i riferimenti musicali dell’artista: dal soul targato Atlantic e Motown, al blues, al jazz, fino all’incanto di Nina Simone ed Etta James.

Sul palco sarà accompagnata dalla Smoke Orchestra: Riccardo Gibertini alla tromba, Gian Luca Pelosi al basso, Antonio Vezzano alla chitarra, Nicola Roccamo alla batteria, Marco Zaghi al sax e flauto traverso e Angelo Cattoni al piano e tastiera. Inoltre ci sarà Gabriele Montanari al violoncello.