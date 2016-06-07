Nino Stellitano festeggia 40 di musica e il decennio Kalavrìa

Dal Canzoniere di Pellaro ai Kalavrìa: Nino Stellittano racconta quarant'anni di musica etnica calabrese e presenta il nuovo album live

Le scale di una chiesa posso essere un luogo che lancia dei ragazzi nel campo della musica.

Tutto accade 40 anni fa a Pellaro, con Nino Stellittano che insieme a Meme’ Zumbo pensa di riscoprire la musica tradizionale calabrese e scrivere nuove canzoni.

Inizia così una storia lunga quattro decenni ,che nel corso del tempo si concretizzano con la nascita del Canzoniere di Pellaro ,Canzoniere del Sud,Canto Novo e Kalavria ,tutti gruppi musicali fondati da Nino Stellittano.

Venerdi 10 giugno alle 10 nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, Nino Stellittano racconterà quaranta anni di musica e il decennio Kalavria, presentando anche l’ultimo album “40 anni live.

Storie d’amore e libertà “.

Insieme a lui racconteranno la musica etnica calabrese ,molti cantanti e artisti che hanno condiviso con Stellittano il lungo percorso artistico.

“Quaranta anni di musica sono passati in fretta ,con tanti cambiamenti e diversi album incisi con i Kalavria.

” Tante canzoni,tutte scritte personalmente ,sono la forza di Nino Stellittano che rende la musica etnica sempre attuale vestendo di suoni moderni.

Scopriremo venerdì 10 giugno i nuovi suoni e gli aneddoti di una lunga carriera proiettata nella riscoperta di antichi valori tradizionali.