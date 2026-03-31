Nissa, Giovannone: ‘Giovedì giochiamo una finale di Champions League’

Grazie alla vittoria della Reggina sul campo dell’Athletic Palermo, la Nissa è riuscita a balzare in vetta alla classifica e adesso, a cinque giornate dalla fine, diventa padrona del proprio destino. Giovedi si torna in campo e il presidente Giovannone lancia un nuovo appello alla città: “Tifose e tifosi della Nissa, ma è un sogno o realtà? Ma veramente è realtà? Siamo primi in classifica, siamo in corsa per la Serie C, che la Nissa da quarantadue anni cerca di raggiungere. Comunque si ci sono le festività pasquali e la partita è stata anticipata a giovedì alle ore 15:00, tutte le partite. Nissa-Gela, come tutte le altre come mancano alla fine del campionato, bisogna affrontarle come fosse una finale di Champions League e lo faremo. Sono sicuro che allo stadio sarete in tanti a tifare. Vi aspetto tutti per abbracciarvi. Forza Nissa“.

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