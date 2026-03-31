Reggina, Torrisi: ‘Siamo soli contro tutti. Siamo i più forti’

La vittoria, pesante. La seconda consecutiva della Reggina dopo quella contro la Nuova Igea Virtus, sei punti ma ancora quarto posto in classifica e speranze di promozione che in percentuale non aumentano. A fine gare il consueto discorso del tecnico Torrisi con i suoi calciatori, ripreso dalle telecamere. Messaggio motivazionale e linguaggio molto colorito quello dell’allenatore amaranto che punta il dito contro la stampa e altri non meglio identificati:

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“Soltanto una cosa… una cosa importante. No, no, devo parlare. Barcellona e oggi: se non siamo quelli che siamo, non se ne vincono partite. Oggi abbiamo fatto, avete, no abbiamo, avete fatto un’impresa.

Perché vincere due partite con due schiaffi come avete dato, contro tutti… perché lo sappiamo che siamo soli contro tutti. Ma abbiamo dimostrato che a noi… non c’è né la stampa, né questo, né quello… solo i nostri tifosi sono orgogliosi di noi.

Il resto non ce ne fotte un c…! Abbiamo vinto perché abbiamo le palle, perché siamo i più forti e perché ancora una volta ci siamo saputi rialzare. Bravi c…! Andiamo!”.