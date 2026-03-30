Serie D: Reggina, quindici punti nelle ultime cinque e poi… pregare. Il calendario degli amaranto
Delle quattro squadre al vertice, gli amaranto sono quelli più indietro
30 Marzo 2026 - 10:39 | Redazione
Dalla rassegnazione dopo la sconfitta interna con l’Acireale, al doppio colpo esterno sui campi di Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo che riaccendono una speranza e come scritto in altra pagina del giornale, aumentano anche i rimpianti. Troppe occasioni gettate al vento, troppi jolly sprecati e adesso la necessità per la Reggina di aggrapparsi ai risultati delle altre. E si, perchè la corsa bisognerà farla su più squadre e questo complica ulteriormente il percorso. Gli amaranto non scenderanno in campo giovedi 2 aprile, così come invece faranno le altre, e alla ripresa si troveranno a disputare ben tre partite in sette giorni.
Il calendario degli amaranto
12 aprile: Gela – Reggina
15 aprile: Reggina – Enna
19 aprile: Reggina – Paternò
26 aprile: Milazzo – Reggina
03 maggio: Reggina – Sambiase
La classifica
- Nissa 56
- Athletic Palermo 54
- Savoia 54
- Reggina 53
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 45
- Sambiase 45
- Milazzo 42
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Vibonese 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18