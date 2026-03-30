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Serie D: Reggina, quindici punti nelle ultime cinque e poi… pregare. Il calendario degli amaranto

Delle quattro squadre al vertice, gli amaranto sono quelli più indietro

30 Marzo 2026 - 10:39 | Redazione

Simone Edera Reggina ()

Dalla rassegnazione dopo la sconfitta interna con l’Acireale, al doppio colpo esterno sui campi di Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo che riaccendono una speranza e come scritto in altra pagina del giornale, aumentano anche i rimpianti. Troppe occasioni gettate al vento, troppi jolly sprecati e adesso la necessità per la Reggina di aggrapparsi ai risultati delle altre. E si, perchè la corsa bisognerà farla su più squadre e questo complica ulteriormente il percorso. Gli amaranto non scenderanno in campo giovedi 2 aprile, così come invece faranno le altre, e alla ripresa si troveranno a disputare ben tre partite in sette giorni.

Leggi anche

Il calendario degli amaranto

12 aprile: Gela – Reggina

15 aprile: Reggina – Enna

19 aprile: Reggina – Paternò

26 aprile: Milazzo – Reggina

03 maggio: Reggina – Sambiase

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 56
  2. Athletic Palermo 54
  3. Savoia 54
  4. Reggina 53
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 45
  7. Sambiase 45
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 29
  14. Ragusa 29
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

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