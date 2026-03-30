Serie D: Reggina, quindici punti nelle ultime cinque e poi… pregare. Il calendario degli amaranto

Dalla rassegnazione dopo la sconfitta interna con l’Acireale, al doppio colpo esterno sui campi di Nuova Igea Virtus e Athletic Palermo che riaccendono una speranza e come scritto in altra pagina del giornale, aumentano anche i rimpianti. Troppe occasioni gettate al vento, troppi jolly sprecati e adesso la necessità per la Reggina di aggrapparsi ai risultati delle altre. E si, perchè la corsa bisognerà farla su più squadre e questo complica ulteriormente il percorso. Gli amaranto non scenderanno in campo giovedi 2 aprile, così come invece faranno le altre, e alla ripresa si troveranno a disputare ben tre partite in sette giorni.

Leggi anche

Il calendario degli amaranto

12 aprile: Gela – Reggina

15 aprile: Reggina – Enna

19 aprile: Reggina – Paternò

26 aprile: Milazzo – Reggina

03 maggio: Reggina – Sambiase

Leggi anche

La classifica

Nissa 56 Athletic Palermo 54 Savoia 54 Reggina 53 Nuova Igea (-5) 49 Gelbison 45 Sambiase 45 Milazzo 42 Gela (-1) 41 Vigor Lamezia 36 Enna 31 Vibonese 31 Acireale 29 Ragusa 29 Favara 27 Sancataldese 24 Messina (-14) 24 Paternò 18