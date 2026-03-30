Serie D: quattro squadre in tre punti. Il calendario dell’Athletic Palermo fino al termine
Cinque giornate alla fine, quindici punti in palio
30 Marzo 2026 - 10:09 | Redazione
In altra pagina del giornale abbiamo pubblicato il percorso che dovrà effettuare la Nissa, oggi capolista, in queste ultime giornate di campionato. Ha il vantaggio di non dover più disputare scontri diretti e la sua strada sembra in discesa. Vediamo di seguito, invece, il percorso dell’Athletic Palermo, sconfitto in casa dalla Reggina e superato in vetta. Gli amaranto giovedi non scenderanno in campo.
Il calendario dei nerorosa
2 aprile: Gelbison – Athletic Palermo
12 aprile: Athletic Palermo – Favara
19 aprile: Vibonese – Athletic Palermo
26 aprile: Athletic Palermo – Savoia
03 maggio: Ragusa – Athletic Palermo
La classifica
- Nissa 56
- Athletic Palermo 54
- Savoia 54
- Reggina 53
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 45
- Sambiase 45
- Milazzo 42
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Vibonese 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18