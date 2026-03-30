City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI
In Evidenza

Serie D: quattro squadre in tre punti. Il calendario dell’Athletic Palermo fino al termine

Cinque giornate alla fine, quindici punti in palio

30 Marzo 2026 - 10:09 | Redazione

Athletic Palermo Reggina

In altra pagina del giornale abbiamo pubblicato il percorso che dovrà effettuare la Nissa, oggi capolista, in queste ultime giornate di campionato. Ha il vantaggio di non dover più disputare scontri diretti e la sua strada sembra in discesa. Vediamo di seguito, invece, il percorso dell’Athletic Palermo, sconfitto in casa dalla Reggina e superato in vetta. Gli amaranto giovedi non scenderanno in campo.

Leggi anche

Il calendario dei nerorosa

2 aprile: Gelbison – Athletic Palermo

12 aprile: Athletic Palermo – Favara

19 aprile: Vibonese – Athletic Palermo

26 aprile: Athletic Palermo – Savoia

03 maggio: Ragusa – Athletic Palermo

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 56
  2. Athletic Palermo 54
  3. Savoia 54
  4. Reggina 53
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 45
  7. Sambiase 45
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 29
  14. Ragusa 29
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

Leggi anche

Reggio Calabria Calcio