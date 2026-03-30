Serie D: lotta a quattro per la promozione. Il calendario del Savoia in queste ultime 5 giornate
I campani, come la Reggina, hanno sprecato diversi jolly
30 Marzo 2026 - 10:23 | Redazione
Mai come in questa stagione è così serrata la lotta per la promozione. Sarebbe stata una battaglia a cinque se non fosse arrivata la penalizzazione per la Nuova Igea Virtus adesso più distaccata, ma comunque sono ben quattro le formazioni che lottano per un solo posto. Dopo l’ultima giornata di campionato appena trascorsa, la Nissa è balzata in vetta e calendario alla mano, pur dovendo affrontare ancora squadre che lottano per evitare i play out, sembra la favorita. Vediamo le partite che dovrà giocare il Savoia, al pari della Reggina, compagine che ha sprecato tanti jolly.
Il calendario dei biancoazzurri
2 aprile: Savoia – Messina
12 aprile: Vigor Lamezia – Savoia
19 aprile: Savoia – Nuova Igea Virtus
26 aprile: Athletic Palermo – Savoia
03 maggio: Savoia – Sancataldese
La classifica
- Nissa 56
- Athletic Palermo 54
- Savoia 54
- Reggina 53
- Nuova Igea (-5) 49
- Gelbison 45
- Sambiase 45
- Milazzo 42
- Gela (-1) 41
- Vigor Lamezia 36
- Enna 31
- Vibonese 31
- Acireale 29
- Ragusa 29
- Favara 27
- Sancataldese 24
- Messina (-14) 24
- Paternò 18