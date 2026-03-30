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Serie D: lotta a quattro per la promozione. Il calendario del Savoia in queste ultime 5 giornate

I campani, come la Reggina, hanno sprecato diversi jolly

30 Marzo 2026 - 10:23 | Redazione

Tifosi Savoia

Mai come in questa stagione è così serrata la lotta per la promozione. Sarebbe stata una battaglia a cinque se non fosse arrivata la penalizzazione per la Nuova Igea Virtus adesso più distaccata, ma comunque sono ben quattro le formazioni che lottano per un solo posto. Dopo l’ultima giornata di campionato appena trascorsa, la Nissa è balzata in vetta e calendario alla mano, pur dovendo affrontare ancora squadre che lottano per evitare i play out, sembra la favorita. Vediamo le partite che dovrà giocare il Savoia, al pari della Reggina, compagine che ha sprecato tanti jolly.

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Il calendario dei biancoazzurri

2 aprile: Savoia – Messina

12 aprile: Vigor Lamezia – Savoia

19 aprile: Savoia – Nuova Igea Virtus

26 aprile: Athletic Palermo – Savoia

03 maggio: Savoia – Sancataldese

Leggi anche

La classifica

  1. Nissa 56
  2. Athletic Palermo 54
  3. Savoia 54
  4. Reggina 53
  5. Nuova Igea (-5) 49
  6. Gelbison 45
  7. Sambiase 45
  8. Milazzo 42
  9. Gela (-1) 41
  10. Vigor Lamezia 36
  11. Enna 31
  12. Vibonese 31
  13. Acireale 29
  14. Ragusa 29
  15. Favara 27
  16. Sancataldese 24
  17. Messina (-14) 24
  18. Paternò 18

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