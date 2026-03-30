Serie D: lotta a quattro per la promozione. Il calendario del Savoia in queste ultime 5 giornate

Mai come in questa stagione è così serrata la lotta per la promozione. Sarebbe stata una battaglia a cinque se non fosse arrivata la penalizzazione per la Nuova Igea Virtus adesso più distaccata, ma comunque sono ben quattro le formazioni che lottano per un solo posto. Dopo l’ultima giornata di campionato appena trascorsa, la Nissa è balzata in vetta e calendario alla mano, pur dovendo affrontare ancora squadre che lottano per evitare i play out, sembra la favorita. Vediamo le partite che dovrà giocare il Savoia, al pari della Reggina, compagine che ha sprecato tanti jolly.

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Il calendario dei biancoazzurri

2 aprile: Savoia – Messina

12 aprile: Vigor Lamezia – Savoia

19 aprile: Savoia – Nuova Igea Virtus

26 aprile: Athletic Palermo – Savoia

03 maggio: Savoia – Sancataldese

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La classifica

Nissa 56 Athletic Palermo 54 Savoia 54 Reggina 53 Nuova Igea (-5) 49 Gelbison 45 Sambiase 45 Milazzo 42 Gela (-1) 41 Vigor Lamezia 36 Enna 31 Vibonese 31 Acireale 29 Ragusa 29 Favara 27 Sancataldese 24 Messina (-14) 24 Paternò 18