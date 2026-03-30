Serie D: la Reggina adesso si ferma. Il calendario della Nissa in queste ultime cinque giornate

Con la domenica di Pasqua che impone il riposo in calendario, la serie D scenderà in campo giovedi pomeriggio per la disputa della giornata numero trenta. Sono solamente cinque le partite che mancano alla fine della stagione e il girone I ha una nuova capolista. Ad agevolare il balzo in vetta della Nissa, è stata paradossalmente la Reggina, avendo battuto quest’ultima i nerorosa dell’Athletic Palermo. Una classifica cortissima in vetta con quattro squadre nel giro di tre punti e un calendario che sembra agevolare proprio la compagine del presidente Giovannone.

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Dicevamo, si torna a giocare in questo turno infrasettimanale, non lo farà la Reggina avendo l’Enna chiesto il rinvio, visto che due dei suoi calciatori sono impegnati con la Rappresentativa. Vediamo allora la Nissa con chi dovrà vedersela in queste ultime cinque giornate.

Il calendario dei giallorossi

2 aprile: Nissa-Gela

12 aprile: Acireale – Nissa

19 aprile: Nissa – Enna

26 aprile: Sambiase – Nissa

03 maggio: Nissa – Paternò

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La classifica

Nissa 56 Athletic Palermo 54 Savoia 54 Reggina 53 Nuova Igea (-5) 49 Gelbison 45 Sambiase 45 Milazzo 42 Gela (-1) 41 Vigor Lamezia 36 Enna 31 Vibonese 31 Acireale 29 Ragusa 29 Favara 27 Sancataldese 24 Messina (-14) 24 Paternò 18