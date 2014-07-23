Mancano pochi giorni alla festa organizzata dai giovani del cammino formativo senior dell’Associazione Attendiamoci Onlus. Giovedì 24 luglio, dalle ore 21.30, si terrà il party “No Alcohol!#Drink music”: una serata all’insegna della musica e del divertimento, all’interno di una struttura (il Villaggio dei Giovani, sito nei pressi della stazione O.Me.Ca. di Reggio Calabria), confiscata alla criminalità organizzata, gestita dall’associazione per attività di formazione continua destinate ai giovani della città. Alla consolle, si alterneranno diversi deejay e vocalist che, insieme ad alcuni organizzatori di eventi, hanno scelto di aderire gratuitamente al progetto, per dimostrare che ci si può divertire senza “sballarsi”.Il ricavato della serata verrà devoluto interamente alle attività destinate alla prevenzione del disagio giovanile e alla promozione delle risorse personali, portate avanti dall’associazione Attendiamoci.

Vi aspettiamo, quindi, il 24 luglio, al Villaggio dei Giovani: la festa avrà inizio alle 21:30 con buffet di dolci, musica live e musica disco. No Alcohol!#Drinkmusic