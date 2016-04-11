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Noemi e Dolcenera incontrano i fan in Calabria

Due appuntamenti musicali al Centro Commerciale Porto Degli Ulivi: Noemi il 16 aprile e Dolcenera il 23 con firma copie e brani live

11 Aprile 2016 - 19:05 | di Vincenzo Comi

Noemi, foto dell'ufficio stampa per l'incontro con i fan del 16 aprile

di M. Carmela Di Marte – Sono due gli appuntamenti musicali che il Centro Commerciale Porto Degli Ulivi, ha in serbo per tutti i suoi clienti, e non solo.

Il 16 Aprile è il turno di Noemi – reduce da Sanremo dove si è esibita con il brano “La borsa di una donna” – alle 16:00 incontrerà i suoi fans e firmerà le copie del suo ultimo album “Cuore d’artista”.

Immagine dell'incontro con i fan di Noemi al Centro Commerciale Porto Degli Ulivi

Mentre il 23 Aprile sarà la volta di Dolcenera – attualmente coatch a The voice of Italy – che a sua volta presenterà tre brani live e firmerà le copie del suo album “Le stelle non tremano – Supernovae”.

Immagine dell'incontro con i fan di Dolcenera al Centro Commerciale Porto Degli Ulivi

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