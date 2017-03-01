Nominati i sei assessori del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Sono stati nominati dal baby sindaco Valeria Amedeo, i nuovi assessori del consiglio comunale dei ragazzi della scuola “Falcomatà Archi” di Reggio Calabria.

Si è completato così l’iter costitutivo del nuovo organismo studentesco dell’istituto comprensivo reggino, eletto nel novembre scorso a conclusione della consultazione elettorale cui hanno preso parte gli allievi dei quattro plessi tra scuola primaria e secondaria di primo grado, che compongono la “Falcomatà Archi” diretto dalla dottoressa Serafina Corrado. Assessore alla cultura è stato nominato Francesco Saccà della II D della secondaria Pirandello, la delega allo sport è stata assegnata ad Andrea Gattuso (V C, S. Caterina); quella all’ambiente, a Rosa Maria Araniti (V A, San Brunello); l’istruzione a Giulia Tripodi (V A, San Brunello); lo spettacolo a Sabrina Vazzana ( I C, Archi); e la comunicazione a Valerio Saraceno (II A, Archi). La seduta del CCR è stata tenuta nell’aula magna della primaria di Santa Caterina lunedì pomeriggio 27 febbraio scorso, con il coordinamento delle docenti Anna Vazzana e Titty Iannò.

Le prime nomine in apertura di seduta

In apertura di seduta, come primo atto, il baby sindaco ha nominato presidente del consiglio comunale l’allievo Paolo Vecchio della quinta A della primaria di Santa Caterina, e vice presidente la compagna di classe Valeria Filloramo, infine ha nominato segretario l’allievo Lorenzo Brigante (V B, primaria Santa Caterina). Il baby sindaco Valeria Amedeo ha quindi, rivolto un breve saluto esprimendo il sentito ringraziamento per il sostegno ricevuto dai giovani elettori, oltre 168 i voti raccolti nelle elezioni del 30 novembre 2016.

Si è detta poi, “felice di comunicare che dal prossimo 10 marzo si darà inizio all’ Information Day” che si articolerà nella discussione, all’interno di ogni classe, ogni 10 del mese per circa un’ora, su diversi argomenti di attualità. Al termine di ciascun dibattito, ogni classe dovrà presentare una relazione che, ha spiegato la baby sindaco, sarà collocata nel “Box Lettere” e verrà pubblicata nel Giornalino Scolastico.

Le iniziative del programma elettorale

Sono queste, due delle iniziative di rilievo che hanno formato il programma elettorale e hanno portato al successo la giovanissima Valeria. Il “Box Lettere”, potrà essere utilizzato anche singolarmente dagli alunni della “Falcomatà-Archi”, per dare voce alle proprie sensazioni tramite poesie, disegni, racconti di fantasia, reclami, consigli, e tante idee per crescere insieme nei valori della cittadinanza attiva e consapevole. Assieme alle relazioni di ciascun “information day” di classe, anche il relativo materiale prodotto nel corso di apposite ricerche, sarà vagliato dalla Redazione del Giornalino scolastico il cui coordinamento è stato affidato all’assessore Valerio Saraceno. E il Giornalino sarà una pubblicazione aperta al contributo dei docenti e dei genitori, e di personalità della cultura cittadina.

Nel corso del successivo dibattito tra i consiglieri comunali, per quanto riguarda lo sport, i ragazzi hanno proposto l’organizzazione di un “torneo dell’Amicizia” di varie discipline. Infine, mentre l’assessore alla cultura Francesco Saccà ha proposto di organizzare un concorso di poesie e musica, il neo assessore all’ambiente Rosa Maria Araniti ha proposto di adottare, a cadenza quindicinale, una delle aiuole dei giardini pubblici adiacenti i propri plessi scolastici, curandone l’aspetto e impiantando nuovi fiori, favorendo anche la partecipazione della cittadinanza come pratica attiva di amore e cura del verde pubblico.