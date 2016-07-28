‘Non riesco a dire no’ il nuovo singolo di Simone Azzi
Il giovane artista di Codigoro debutta con un brano pop dance estivo e un video, prodotto da Michele Guberti e distribuito da (R)esisto
28 Luglio 2016 - 16:24 | di Vincenzo Comi
Esce il 29 luglio il nuovo singolo e video “Non riesco a dire no” di Simone Azzi, giovane e talentuoso artista di Codigoro (FE) al suo esordio discografico con un brano pop/dance estivo e carismatico… a cui non sarà facile dire no!
Prodotto da Michele Guberti, distribuito e promosso da (R)esisto, il brano sarà disponibile in tutti i negozi digitali dal 26 agosto.
Produzione e registrazione: Freedom Recording Studio da Michele Guberti
Distribuzione: (R)esisto
Ufficio stampa: (R)esisto Promozione
Special starring: Sara Zecchini, Nicole Fioravanti
Trucco e parruco: Federica Sapori
Regia e montaggio: Drakin Production, Daniele Boschetti e Luca Occhiali
www.facebook.com/simobury.zazi
www.resistodistribuzione.jimdo.com
www.facebook.com/ResistoDistribuzione
Per informazioni e materiale promozionale:
(R)esisto Promozione
cell. (+39) 338 5052681 – e-mail: resistodistribuzione@gmail.com
Guarda il video “Non riesco a dire no”: www.youtube.com/watch?v=qvbd1Tr5-sM
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