‘Non riesco a dire no’ il nuovo singolo di Simone Azzi

Il giovane artista di Codigoro debutta con un brano pop dance estivo e un video, prodotto da Michele Guberti e distribuito da (R)esisto

Esce il 29 luglio il nuovo singolo e video “Non riesco a dire no” di Simone Azzi, giovane e talentuoso artista di Codigoro (FE) al suo esordio discografico con un brano pop/dance estivo e carismatico… a cui non sarà facile dire no!

Prodotto da Michele Guberti, distribuito e promosso da (R)esisto, il brano sarà disponibile in tutti i negozi digitali dal 26 agosto.

Produzione e registrazione: Freedom Recording Studio da Michele Guberti

Distribuzione: (R)esisto

Ufficio stampa: (R)esisto Promozione

Special starring: Sara Zecchini, Nicole Fioravanti

Trucco e parruco: Federica Sapori

Regia e montaggio: Drakin Production, Daniele Boschetti e Luca Occhiali

www.facebook.com/simobury.zazi

www.resistodistribuzione.jimdo.com

www.facebook.com/ResistoDistribuzione

Per informazioni e materiale promozionale:

(R)esisto Promozione

cell. (+39) 338 5052681 – e-mail: resistodistribuzione@gmail.com

Guarda il video “Non riesco a dire no”: www.youtube.com/watch?v=qvbd1Tr5-sM