Il festival calabrese ‘Facce da Bronzi’ sbarca a Torino

Il festival comico riparte da Torino con quattordici comici in gara al Cab41 e ospiti d'eccezione: prossime tappe a Gioiosa Marea e finale al Cilea

Riparte da Torino il viaggio del Festival Nazionale “Facce da Bronzi” alla ricerca di talenti comici del Paese con una nuova tappa per il Nord-Italia che si terrà il 28 marzo nello storico locale del Cab41, dove quattordici brillanti comici si esibiranno in una esilarante serata condotta dal noto comico di Colorado Gianpiero Perone. Ad esibirsi per aggiudicarsi un posto nella finalissima con monologhi e sketch i comici torinesi Alberto Sannazzaro, Francesco Nascetti, Lella Audry Catapano e Marco Sforzi, i milanesi Fabio Gerbi e Argeo Longhitano, Antonio Torre da Novara, i genovesi Christian Merlo, Gianluca Macrì e Roberto Zambarelli, da Varese Francesco De Chiara, da Brescia Ruben Spezzati, Pippo Ricciardi da Andria e Roberto di Grazia da Monza.

A supportare i concorrenti in gara ci penseranno gli ospiti della serata dalla divertentissima Cristiana Maffucci reduce da “Italia Got’s Talent” con il suo monologo “situazione sentimentale: Cristiana”, al poliedrico comico torinese Mauro Villata vincitore della quarta edizione di “Facce da Bronzi” e prossimamente nella trasmissione comica di La7 “Eccezionale veramente”.

Le prossime tappe fino alla finale

Dopo la tappa torinese, il festival ideato e prodotto dall’associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte”, proseguirà con l’ultima selezione per il Sud-Italia il 23 aprile al teatro “Franco Bora” di Gioiosa Marea in provincia di Messina prima di concludersi con la serata finale del 21 maggio al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria ed inserita all’interno del programma del “Festival delle Arti della Magna Grecia”.

“Il festival in questi anni è maturato inserendosi ampiamente nel circuito nazionale della comicità con una grande risposta partecipativa da parte di talentuosi professionisti del genere comico provenienti da tutte le regioni italiane e preziosi riconoscimenti a livello istituzionale – afferma il direttore artistico del festival Giuseppe Mazzacuva – Sono molto soddisfatto di riproporre per il terzo anno consecutivo il festival nello storico locale del cabaret torinese il “Cab41”, dove nelle scorse edizioni ha avuto un grande successo grazie alla collaborazione con Andrea Fasoglio e al comico Gianpiero Perone, con il quale dallo scorso anno abbiamo sperimentato il primo laboratorio comico a Reggio Calabria con ottimi risultati e che riproporremo anche quest’anno coinvolgendo gli artisti reggini”.

Come iscriversi all’ultima selezione

È ancora possibile iscriversi per partecipare all’ultima selezione del festival consultando il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it