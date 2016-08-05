I Notte battente alla 2a edizione del ‘Peperoncino nel Parco’

Il 6 e 7 agosto Orsomarso ospita la seconda edizione di Peperoncino nel Parco tra musica popolare, degustazioni e arrampicata sportiva

Sabato 6 agosto nella ridente cittadina di Orsomarso, si terrà la tanto attesa seconda edizione della manifestazione “Peperoncino nel Parco” organizzata dalla Pro Loco di Orsomarso e dall’Associazione “Peonia Peregrina, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale e del Parco Nazionale del Pollino.

L’evento nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere uno dei più bei borghi calabresi.

Il programma della manifestazione

Durante la serata sarà possibile degustare una delle specialità tipiche del luogo, il fusillo orsomarsese. Ad allietare l’evento di Piazza Aldo Moro ci saranno i “Notte Battente, musica etnico-popolare”.

Durante la giornata verrà allestita una parete per praticare l’arrampicata sportiva in occasione dello svolgimento della parallela manifestazione di Vertical Climbing in località Mercuri “Calabria Vertical”.

Domenica 7 agosto, la festa continuerà con lo stesso programma, ma questa volta si esibirà il gruppo di origine arbereshe “Bilte e Firmozes”. Inoltre in quest’ultima serata verrà effettuata la premiazione dei partecipanti al Vertical Climbing “Calabria Vertical”.

Il gruppo Notte Battente di Soveria Mannelli

I Notte Battente di Soveria Mannelli, gruppo fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, infatti, si è sempre posto l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli.

Tra le varie iniziative, svolte anche in collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, non si può non ricordare la partecipazione ad una nota trasmissione televisiva calabrese, Tirullallero, che si poneva come obiettivo quello di cantare la Calabria attraverso il racconto di diversi gruppi musicali. E questa grande opportunità è stata riconosciuta anche al gruppo Notte Battente, che ha parlato di sé e della sua storia, della sua città in particolare, presentando alcuni pezzi inediti, nati da un lavoro di ricerca su testi tipici della propria tradizione locale, e che verranno inseriti nel primo lavoro discografico a cui il gruppo sta attualmente lavorando.

Il gruppo che, di Soveria Mannelli, ha da sempre fatto un pò la sua musa, cercando di valorizzare la città attraverso un lavoro di ricerca e di riproposta delle canzoni tradizionali del luogo.

I componenti e lo spirito della band

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo:Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra solista), Romina Campolongo (alle danze), Antonio Abbruzzese (responsabile di segreteria).

“Colori, voci e suoni della Calabria” sono le parole con cui ai Notte Battente piace dare inizio alle serate, esprimendo da subito ciò che la loro musica si propone come obiettivo, ovvero quello di farci assaporare la nostra Calabria, trascinando il pubblico in un ballo al chiarore di luna, per riscoprire le origini e le tradizioni della nostra terra, e facendo sì che, con le loro note, si possa vivere una vera e propria notte battente.