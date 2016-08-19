Notte Battente allieterà il centro storico di Santa Caterina dello Ionio

Il Sindaco Dr Giuseppe Leto, nel salutare tutti coloro che stanno vivendo nella nostra cittadina, ed in particolare nello storico Borgo, le loro vacanze, augura a loro e a tutti i cittadini di trascorrere una Buona Estate, e annuncia che mercoledì 24 agosto, ad allietare la serata ci saranno i “Notte Battente, musica etnico-popolare di Soveria Mannelli.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Santa Caterina dello Ionio, col patrocinio e contributo della Regione Calabria – Assessorato allo Sport e Spettacolo, e con la consulenza della Xenia Spettacoli di Teo Sinopoli.

Il gruppo e la sua storia

Il gruppo, fondato nel 2013 e di recente costituitosi in Associazione Culturale, si è sempre posto l’obiettivo, in collaborazione con la Pro Loco di Soveria Mannelli, di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli, alla quale il gruppo ha dedicato un lavoro di ricerca su testi tipici della tradizione locale, e che verranno inseriti nel primo lavoro discografico.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo: Angela Bianco (alla voce, castagnette e danze), Salvatore Velino (alla voce, chitarra acustica ed armonica a bocca), Massimo Chiodo (alla voce, fisarmonica, lira e chitarra battente), Vincenzo Perri (al Basso) Benito Totino (al basso), Franco Spezzano (alla batteria), Gianfranco Bianco (al tamburello, tamburi e percussioni), Danilo Perrone (alla chitarra solista), Romina Campolongo (alle danze), Antonio Abbruzzese (responsabile di segreteria).

La musica dei Notte Battente

“Colori, voci e suoni della Calabria” sono le parole con cui ai Notte Battente piace dare inizio alle serate, esprimendo da subito ciò che la loro musica si propone come obiettivo, ovvero quello di farci assaporare la nostra Calabria, trascinando il pubblico in un ballo al chiarore di luna, per riscoprire le origini e le tradizioni della nostra terra, e facendo sì che, con le loro note, si possa vivere una vera e propria notte battente.