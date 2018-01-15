Grande entusiasmo e partecipazione al Convitto Campanella per la ” Notte Nazionale del Liceo Classico ”giunta alla IV edizione di quella che ormai si può definire un’esperienza consolidata per i Licei classici di tutta Italia.

Il 12 gennaio 2018 dalle ore 17,30 alle 21,00 il Liceo Classico d’ordinamento e il Liceo Europeo hanno spalancato le loro porte a tutti i cittadini in una serata in cui i giovani studenti si sono esibiti in svariate performance legate ai loro studi e all’esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Nata da un’idea del prof. Rocco Schembra docente di Latino e Greco presso il Liceo classico “Gulli e Pennisi” di Acireale in provincia di Catania, sostenuta dal Ministero della Pubblica Istruzione, la “Notte del Liceo Classico” è un evento importante al quale partecipano 407 Licei classici sparsi in tutto il territorio nazionale con lo scopo di dimostrare che il Liceo classico” non è obsoleto -spiega il professor Schembra -ma al contrario contiene una serie di input e spunti che sono attualissimi e che nei ragazzi trovano terreno fertile”, quindi uniti insieme nell’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.

I laboratori degli studenti, dal tempio di Afrodite a Parigi

Con la guida dei docenti di entrambi i Licei gli studenti hanno allestito vari laboratori : il tempio di Afrodite, Segni zodiacali, Around and about the English speaking world, percorsi di gusto, The Queen’s tearoom, Gouts de France, Il volto della Luna tra poesia e scienza ,Parigi, foyer culturel de France, Odissea: un viaggio tra le antiche conoscenze della matematica, La figura della donna nella tradizione magno-greca, Rotary-Interact.

Maratone di lettura, recitazioni teatrali, concerti, degustazioni tutto ispirato al mondo antico.

Il video comune e il concorso ‘Christmas story’

Dalle ore 19,00 alle 19,30 nell’Aula Magna dopo l’esibizione del Coro con l’Inno Nazionale, è stato proiettato un video comune a tutti i Licei classici aderenti a questo evento nazionale, successivamente ha avuto luogo la premiazione del Concorso creativo-linguistico “ Christmas story ”degli alunni :

Davide Corbo 3 A -Secondaria di I grado,

Laura Quartuccio 2 A- Liceo classico d’ordinamento,

Giuliana Zaccone IV C- Liceo classico europeo.

Danza, canto dal vivo e l’Inno a Selene

Per concludere vi sono state nell’Anfiteatro esibizioni di danza, canto dal vivo con brani che spaziano dalla musica classica a quella contemporanea, tutto questo ha contribuito a creare un’atmosfera piacevole e suggestiva fino alla lettura dell’Inno pseudomerico a Selene.

A decretare il successo della serata è stato l’entusiasmo di tutti nel voler promuovere il Liceo classico e lo studio delle discipline umanistiche perché è sempre più importante tornare al passato per guardare meglio al futuro, intraprendere un nuovo viaggio con Ulisse “per seguir virtute e canoscenza”.