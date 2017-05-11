Numerose le scuole che saranno presenti all’incontro con Carlo Smuraglia

Si susseguono le adesioni delle scuole all’iniziativa programmata dall’ANPI di Reggio Calabria in sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale (MIUR Calabria), ed in particolare con la Responsabile del Coordinamento regionale delle Consulte degli studenti, Franca Falduto, e con il Presidente della Consulta provinciale studentesca di Reggio Calabria, Francesco Nicolò.

L’iniziativa prevede l’incontro tra Carlo Smuraglia, partigiano e Presidente nazionale dell’ANPI, e gli studenti della Città Metropolitana, che si svolgerà presso l’Auditorium “Nicola Calipari” di Palazzo Campanella (sede del Consiglio Regionale), alle ore 9,30, subito dopo la conclusione dei lavori della Consulta degli studenti, convocata per le ore 9,00.

Il Presidente Smuraglia racconterà ai giovani studenti, agli insegnanti ed ai cittadini che vorranno partecipare, le vicende storiche che dall’ antifascismo e dalla Resistenza portarono alla nascita della nostra “DEMOCRAZIA” ed alla stesura della Carta Costituzionale.

Tra le scuole che hanno dato adesione il Liceo “Tommaso Gullì”, l’ITT “Panella – Vallauri”, l’Istituto Tecnico per il Settore Economico “Raffaele Piria”, il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Boccioni – Fermi” e il Liceo Scientifico “Alessandro Volta”.

Di particolare rilievo l’adesione delle Scuole Medie “Diego Vitrioli” e Giovanni Minasi di Scilla uniche scuole medie presenti tra le scuole secondarie di secondo grado.

L’ANPI di Reggio Calabria fa appello alle giornaliste ed ai giornalisti reggini ad essere presenti per raccontare a tutti, anche a coloro che non potranno partecipare all’evento, la straordinaria testimonianza di uno dei maggiori protagonisti della Resistenza e della nascita della nostra Repubblica.