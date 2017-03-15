Una nuova conferenza al Museo archeologico nazionale di Reggio

Una nuova conferenza giovedì 16 marzo al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

La prof.ssa Grazia Salamone, dell’Università degli Studi di Messina, presenterà: “Terina dai molteplici volti. Il racconto di una città attraverso le sue immagini monetali”. Ti aspettiamo al #MArRC!

Ecco un breve abstract:

Terina, colonia crotoniate ubicata presso l’attuale S. Eufemia Vetere (Lamezia Terme), per molto tempo fu nota agli studiosi grazie alla sua ricca monetazione in argento (e più tardi anche in bronzo), battuta dal 460 a.C. circa fino al III sec. a.C. Le immagini monetali di Terina mostrano la figura della personificazione (la c.d. ‘ninfa eponima’) della città rappresentata sia con ali che aptera e con una grande varietà di schemi iconici. L’indagine iconografica, condotta secondo il metodo LIN (Lexicon Iconographicum Numismaticae), ha evidenziato una molteplicità di caratteri e funzioni della ninfa, comuni anche ad alcune divinità maggiori. I tipi monetali ‘raccontano’, dunque, l’orgoglio civico di una polis che dovette rivestire un ruolo storico rilevante nell’area tirrenica meridionale.