Nuova Igea, il Ds Chiavaro: ‘Non è semplice andare in serie C. Ecco cosa ci vuole’
"La Reggina arriva da dieci risultati utili consecutivi, di cui nove vittorie, e noi siamo ancora sopra di due punti"
04 Febbraio 2026 - 11:24 | Redazione
Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti” è intervenuto il Ds della Nuova Igea Agatino Chiavaro: “E’ un campionato molto equilibrato dove nessuna partita è scontata. Il voto alla mia squadra? Non sta a me dirlo, sicuramente stiamo facendo un grande campionato, visto che i pronostici non ci vedevano lassù arrivati a questo punto della stagione, poi vedremo come andrà a finire.
Il nostro presidente è vulcanico che conosce molto bene il calcio, sa perfettamente che non è semplice andare in serie C, sono presenti squadre blasonate come appunto la Reggina che da tre anni non riesce a vincere e quindi siamo consapevoli della difficoltà. Settimana dopo settimana ci siamo fatti ingolosire da questa posizione ma non ci dobbiamo fare condizionare dalla classifica e forse questo ci potrebbe consentire di rimanerci.
La Nuova Igea non deve avere paura di nessuno visto che stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, viverla in maniera spensierata e serena. Questo gruppo merita rispetto, stiamo facendo qualcosa di assurdo. Pensate che la Reggina arriva da dieci risultati utili consecutivi di cui nove vittorie e noi siamo ancora sopra di due punti, a dimostrazione di un lavoro straordinario dei nostri calciatori. Ripeto, a prescindere da come finirà. Vincerà chi ha più fame, perchè in campo non ci va il blasone ma i calciatori. Noi negli scontri diretti siamo andati abbastanza bene ma non credo che saranno quelli nel girone di ritorno a essere decisivi. Sarà la costanza nel rendimento e nei risultati a premiare la squadra che vincerà il campionato e la capacità di sbagliare meno delle altre”.