Nuova Igea, il Ds Chiavaro: ‘Non è semplice andare in serie C. Ecco cosa ci vuole’

Nel corso della trasmissione “Pianeta Dilettanti” è intervenuto il Ds della Nuova Igea Agatino Chiavaro: “E’ un campionato molto equilibrato dove nessuna partita è scontata. Il voto alla mia squadra? Non sta a me dirlo, sicuramente stiamo facendo un grande campionato, visto che i pronostici non ci vedevano lassù arrivati a questo punto della stagione, poi vedremo come andrà a finire.

Leggi anche

Il nostro presidente è vulcanico che conosce molto bene il calcio, sa perfettamente che non è semplice andare in serie C, sono presenti squadre blasonate come appunto la Reggina che da tre anni non riesce a vincere e quindi siamo consapevoli della difficoltà. Settimana dopo settimana ci siamo fatti ingolosire da questa posizione ma non ci dobbiamo fare condizionare dalla classifica e forse questo ci potrebbe consentire di rimanerci.

Leggi anche

La Nuova Igea non deve avere paura di nessuno visto che stiamo andando oltre ogni più rosea aspettativa, viverla in maniera spensierata e serena. Questo gruppo merita rispetto, stiamo facendo qualcosa di assurdo. Pensate che la Reggina arriva da dieci risultati utili consecutivi di cui nove vittorie e noi siamo ancora sopra di due punti, a dimostrazione di un lavoro straordinario dei nostri calciatori. Ripeto, a prescindere da come finirà. Vincerà chi ha più fame, perchè in campo non ci va il blasone ma i calciatori. Noi negli scontri diretti siamo andati abbastanza bene ma non credo che saranno quelli nel girone di ritorno a essere decisivi. Sarà la costanza nel rendimento e nei risultati a premiare la squadra che vincerà il campionato e la capacità di sbagliare meno delle altre”.