Nuova Igea-Reggina: obbligo di vittoria per entrambe. Sarà una sfida infuocata

Il pomeriggio di ieri è stato scosso dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale che, poche ore dopo l’udienza, ha inflitto una pesante penalizzazione alla Nuova Igea. La società giallorossa dovrà dunque fare i conti con i cinque punti in meno in classifica, la squalifica per cinque giornate del portiere De Falco, l’inibizione per alcuni dirigenti, oltre ad un’ammenda.

Un provvedimento che ha inevitabilmente cambiato gli equilibri del campionato e che ha provocato una durissima reazione da parte del club. Il patron Bonina, intervenuto subito dopo la notizia, ha promesso battaglia in ogni sede, contestando la decisione e annunciando l’intenzione di difendere le ragioni della società.

Successivamente è arrivata anche una lunga nota ufficiale nella quale la Nuova Igea ha ricostruito nel dettaglio l’intera vicenda, spiegando i passaggi che hanno portato alla scelta di utilizzare il calciatore nonostante la squalifica e ribadendo la convinzione di aver agito in buona fede.

Nel frattempo, però, la classifica è cambiata in maniera significativa. Con la penalizzazione, la Nuova Igea è scivolata dal secondo al quinto posto, proprio alle spalle della Reggina, che sarà anche la prossima avversaria in campionato.

Dopo la sosta prevista dal calendario, le due squadre si affronteranno domenica pomeriggio in una sfida che si preannuncia infuocata. Se già prima della sentenza il clima prometteva scintille, adesso l’atmosfera rischia di diventare ancora più rovente.

Da una parte ci sarà la Nuova Igea, ferita dalla decisione del Tribunale Federale e determinata a reagire sul campo. Dall’altra la Reggina, che ha un solo risultato per continuare a coltivare il sogno della rimonta verso il primo posto: la vittoria.

Una partita che, come ha sottolineato lo stesso patron Bonina, si annuncia come una vera e propria “guerra sportiva”. L’aspetto agonistico sarà altissimo e la gara potrebbe giocarsi soprattutto sui nervi.

Se fino a pochi giorni fa alla Nuova Igea anche un pareggio avrebbe potuto fare comodo, alla luce della penalizzazione la situazione è cambiata radicalmente. Adesso, proprio come la Reggina, anche i giallorossi sono chiamati a vincere per non perdere terreno nella corsa al vertice della classifica. Insomma una sfida tutta da seguire.