Nuova Igea: arriva il dispositivo del TFN: ufficiale la penalizzazione e la squalifica per De Falco
Inibizioni e ammenda per la società. Si attendono le reazioni del club
10 Marzo 2026 - 15:15 | Redazione
Atteso nelle prossime ore, è arrivato abbastanza velocemente il dispositivo del Tribunale Federale Nazionele, in merito alla richiesta della Procura sul caso De Falco.
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente, Giammaria Camici – Componente, Daniela Nardo – Componente – Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente (Relatore), Francesca Paola Rinaldi – Componente, Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20948 /685pf25-26/GC/gb del 12 ferbbraio 2026 e depositato il 12 febbraio 2026, , nei confronti dei sigg.ri Massimo Carmelo Italiano, Rosario Sorrenti, Christian De Falco e della società Nuova Igea Virtus SSD Srl, il seguente DISPOSITIVO:
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Massimo Carmelo Italiano, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- al sig Rosario Sorrenti, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- al sig. Christian De Falco, giornate 5 (cinque) di squalifica;
- alla società Nuova Igea Virtus SSD Srl, punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.