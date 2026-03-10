Nuova Igea: arriva il dispositivo del TFN: ufficiale la penalizzazione e la squalifica per De Falco

Inibizioni e ammenda per la società. Si attendono le reazioni del club

Atteso nelle prossime ore, è arrivato abbastanza velocemente il dispositivo del Tribunale Federale Nazionele, in merito alla richiesta della Procura sul caso De Falco.

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri: Carlo Sica – Presidente, Giammaria Camici – Componente, Daniela Nardo – Componente – Fabrizio Giovanni Pollari Maglietta – Componente (Relatore), Francesca Paola Rinaldi – Componente, Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 10 marzo 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20948 /685pf25-26/GC/gb del 12 ferbbraio 2026 e depositato il 12 febbraio 2026, , nei confronti dei sigg.ri Massimo Carmelo Italiano, Rosario Sorrenti, Christian De Falco e della società Nuova Igea Virtus SSD Srl, il seguente DISPOSITIVO:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: