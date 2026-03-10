City Now

Serie D: dopo la penalizzazione all’Igea Virtus, così la nuova classifica

E domenica sarà ancora più infuocato il match contro la Reggina

10 Marzo 2026 - 15:22 | Redazione

In virtù della penalizzazione inflitta alla Nuova Igea Virtus, cambia la situazione nella parte alta della classifica con la compagine giallorossa che scivola dal secondo al quinto posto.

La classifica

  1. Athletic Palermo 51
  2. Savoia 50
  3. Reggina 47
  4. Nissa 47
  5. Nuova Igea (-5) 45
  6. Gelbison 40
  7. Milazzo 38
  8. Gela (-1) 37
  9. Sambiase 36
  10. Vigor Lamezia 35
  11. Enna 30
  12. Ragusa 27
  13. Vibonese 26
  14. Sancataldese 24
  15. Acireale (-1) 23
  16. Messina (-14) 23
  17. Favara 21
  18. Paternò 17

