Serie D: dopo la penalizzazione all’Igea Virtus, così la nuova classifica
E domenica sarà ancora più infuocato il match contro la Reggina
10 Marzo 2026 - 15:22 | Redazione
In virtù della penalizzazione inflitta alla Nuova Igea Virtus, cambia la situazione nella parte alta della classifica con la compagine giallorossa che scivola dal secondo al quinto posto.
La classifica
- Athletic Palermo 51
- Savoia 50
- Reggina 47
- Nissa 47
- Nuova Igea (-5) 45
- Gelbison 40
- Milazzo 38
- Gela (-1) 37
- Sambiase 36
- Vigor Lamezia 35
- Enna 30
- Ragusa 27
- Vibonese 26
- Sancataldese 24
- Acireale (-1) 23
- Messina (-14) 23
- Favara 21
- Paternò 17