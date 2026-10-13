Nuova Igea: risoluzione consensuale con mister Ferraro. Il comunicato ufficiale della società

Una sconfitta che ha lasciato il segno quella della Nuova Igea sul campo del Favara e che ha fatto sbottare il presidente Bonina, rispetto ai gol subìti e al comportamento di tecnico e squadra. Oggi è arrivata la comunicazione ufficiale della separazione tra l’allenatore Ferraro e la società, due giorni dopo la battuta d’arresto, esattamente sei giorni dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Reggina.

Il comunicato

“Nuova Igea Virtus comunica di avere raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il Responsabile dell’Area Tecnica e Allenatore della Prima squadra, sig.Emanuele Ferraro. La decisione, condivisa e ponderata da entrambe le parti in un clima di mutua stima e assoluta serenità, sancisce la conclusione del percorso comune anzitempo rispetto alla naturale scadenza contrattuale. La società ringrazia sentitamente il mister per l’impegno, la dedizione e la professionalità dimostrata in questi mesi al timone della Nuova Igea Virtus, augurandogli contestualmente le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. La seduta di allenamento nella giornata di domani sarà regolarmente condotta dallo staff tecnico, mentre nelle prossime ore la società renderà noto il futuro assetto della guida della Prima squadra”.

Le dichiarazioni di Bonina prima della sfida con la Reggina

Prima della sfida che la Nuova Igea ha giocato bene e perso contro la Reggina al Granillo, il presidente onorario Bonina si era espresso così su mister Ferraro: “Sono rimasto affascinato dal suo modo di vedere il calcio e già lo scorso anno lo abbiamo visto con l’Athletic Palermo. Un gioco offensivo che concede qualcosa, ma stiamo trovando l’equilibrio giusto“. Concetti rafforzati dopo la vittoria della stessa Nuova Igea in Coppa Italia contro gli amaranto. Oggi la separazione.