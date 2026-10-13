Campionato Mondiale di Pizza Piccante, l’«Einaudi-Alvaro» di Palmi conquista un brillante 4° posto
Palmi, la squadra dell'Einaudi-Alvaro guidata dal prof. Daniele Sapioli sfiora il podio al Campionato Mondiale di Pizza Piccante. Il plauso della dirigente
13 Ottobre 2026 - 18:19 | Comunicato Stampa
Gli studenti dell’I.I.S. «Einaudi-Alvaro» di Palmi hanno preso parte al Campionato Mondiale di Pizza Piccante, importante appuntamento di confronto tra istituti alberghieri in programma dal 12 al 14 ottobre a Grisolia (CS).
La squadra, guidata dal prof. Daniele Sapioli e composta da Giuseppe Gioele Mercuri, Ferdinando Lisotti, Rossella Cavaliere e Antonio Morano, si è piazzata a un soffio dal podio e a pochissimi punti dal gradino più alto.
Durante la manifestazione i ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di incontrare alcune figure di spicco del settore, tra cui Luciano Sorbillo, membro della giuria, vivendo un’esperienza formativa di grande valore umano e professionale.
Un plauso agli studenti e ai docenti è arrivato dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante, che hanno sottolineato l’impegno, la passione e lo spirito di squadra dimostrati dal gruppo.
Un risultato che premia il lavoro quotidiano della scuola e che conferma la qualità della formazione enogastronomica offerta dall’istituto.
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