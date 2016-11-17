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Nuova Solidarietà discute delle sfide del Volontariato con i vertici del Mo.VI

Il 18 novembre a Catona la redazione di In Cammino riunisce i vertici del Mo.VI per discutere valori, servizi e rappresentanza del volontariato

17 Novembre 2016 - 11:14 | di Vincenzo Comi

Giovani volontari con le mani unite per il progetto VolontariAmo

volunteer group hands together

La redazione del magazine ‘In Cammino’, il giornale edito da Nuova Solidarietà, ha organizzato e promosso un convegno per discutere di volontariato. L’incontro si terrà venerdì 18 novembre, a Catona, alle ore 18:00 presso il salone della “Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore”. Si dibatterà sul tema: “Il volontariato di fronte alle sfide di oggi: i valori, i servizi e la rappresentanza” con i rappresentanti territoriali e nazionali del Mo.VI (Movimento del Volontariato Italiano). Ospiti dell’incontro saranno Orsola Foti (Presidente provinciale), Alessandro Cartisano (Presidente regionale) e Gianluca Cantisani (Presidente nazionale); modererà Francesco Scopelliti.

Questo appuntamento è stato fortemente voluto da Nuova Solidarietà per gettare le basi di una forte mobilitazione per una seria ed efficace riflessione sul tema del volontariato, un mondo variegato in una fase di continui cambiamenti legislativi.

Convegno sul volontariato di Nuova Solidarietà a Catona con il Mo.VI, locandina

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