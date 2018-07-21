L’Officina dell’Arte non va in ferie e per la prossima stagione per i reggini e non solo, tante saranno le sorprese. Un cartellone ricco di appuntamenti che vedrà 8 imperdibili eventi con big del panorama nazionale. Il sipario si alza il prossimo 27 Ottobre con “Mi piace” di Gabriele Cirilli, uno show divertente e appassionato in cui il comico abruzzese farà riflettere e sorridere il pubblico.

Gli spettacoli di novembre e dicembre

Si continua il 17 Novembre con una commedia “cult” dal testo brillante, scorrevole e da ottimi tempi comici, per quasi due ore di risate, che vedrà un gradito ritorno in riva allo Stretto, il travolgente Federico Perrotta e Valentina Olla protagonisti di “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi”. Il 4 Dicembre invece, sarà la volta di Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi nella travolgente commedia “Bukurosh mio nipote – Il ritorno dei suoceri albanesi”, pièce leggera che sottolinea e smonta qualche pregiudizio.

L’anno nuovo si apre con due appuntamenti: l’irresistibile Teresa Mannino in un vero e proprio One Woman Show, “Sento la terra girare” (fuori abbonamento)in scena il 3 gennaio e il 18 Gennaio , prima nazionale, la brillante commedia “Mostri a parte” con Maurizio Casagrande simpatico attore napoletano, volto noto del trio Casagrande-Buccirosso-Salemme e della fiction “Carabinieri”. Il 7 Febbraio spazio al grande varietà con “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show” mentre il 23 Marzo sarà la volta della compagnia teatrale Officina dell’Arte a debuttare con la commedia “Se stiamo insieme ci sarà un perchè” scritta e diretta da Marco Cavallaro con Peppe Piromalli, Antonio Malaspina e altri attori dell’Oda.

Spetterà all’interprete siciliano Marco Cavallaro (il travolgente maggiordomo di “Se ti sposo mi rovino”) accompagnato dall’attrice Ramona Gargano a chiudere la stagione dell’Officina dell’Arte il 27 aprile con “That’s amore”, una commedia più che degli equivoci, dell’equivoco: un errore provvidenziale che ridona speranza in tempi precari, una nota di fiducia con un carico di sana ironia.

Abbonamenti e botteghino

Il botteghino del teatro “Cilea” riaprirà il 3 Settembre e sino al 21 (tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e 16,30 alle 19,30)si potranno fare i nuovi abbonamenti o è possibile acquistarli anche on-line. Anche quest’anno, l’Officina dell’Arte diretta da Peppe Piromalli e Antonio Malaspina sposa il Progetto “Kiwanis Club Reggio Calabria” e “Circle K Università Dante Alighiere” e parte del ricavato andrà in beneficenza.

Una sinergia ben collaudata che ha visto l’anno scorso l’unione di intenti tra la compagnia artistica e il presidente Kiwanis Club Natale Praticò e da ottobre continuerà con la presidenza di Antonio Rotella. Insomma, un cartellone da non perdere che denota un ulteriore e graduale salto di qualità della compagnia teatrale Officina dell’Arte.