Dopo il rogo della Natività, la Comunità Capi invita alla benedizione e a un momento di festa il 29 dicembre alle 18.45

La Comunità Capi del Gruppo Scout Catona 1°, provati dal triste episodio che ha visto andare in fiamme la Natività allestita in Piazza Matteotti, ma con la Voglia di vivere lo spirito del Natale, sente al proprio fianco una comunità forte e solidale. Per questo, invita quanti vorranno aderire, giorno 29 dicembre alle ore 18.45 in piazza Matteotti all’inaugurazione del ‘nuovo’ Presepe, accompagnata dalla benedizione e da un successivo momento di festa.