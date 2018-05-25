Da sabato 26 maggio due nuove rotte low cost dallo scalo calabrese verso Veneto e Liguria: frequenze settimanali, posti in vendita e come prenotare

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura 2 nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare, a bordo degli aeromobili del vettore, verso il Veneto con 2 frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 si parte anche alla volta della Liguria sempre con 2 voli a settimana (mercoledì e domenica con un’offerta di 9.750 posti).

Perché Volotea punta sulla Calabria

Quest’anno, grazie all’avvio dei suoi voli a Lamezia Terme, Volotea accorcia le distanze tra il nord e il sud della Penisola, facilitando i collegamenti tra lo scalo calabrese, il Veneto e la Liguria. Inoltre, con i nuovi voli la compagnia punta a supportare il tessuto economico locale, attirando sempre più turisti e viaggiatori in Calabria, una regione ricca di bellezze naturalistiche e artistiche.

“Siamo davvero entusiasti di dare il via a questi due nuovi voli estivi che collegano la Calabria a due splendide città del Nord Italia – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe -. I passeggeri in partenza dallo scalo di Lamezia potranno così scegliere se trascorrere qualche giorno di vacanza alla scoperta della Liguria e del suo splendido entroterra o concedersi una pausa rilassante alla scoperta di Verona, una delle più affascinanti e romantiche città venete. Inoltre, con i nostri nuovi voli sempre comodi, veloci e diretti, sarà facilissimo per i viaggiatori in partenza da Verona e Genova raggiungere la Calabria, una meta estiva che si sta facendo strada come una delle destinazioni più appealing per i vacanzieri in Italia e all’estero”.

“Voglio ringraziare Volotea che ha colto l’opportunità di soddisfare la domanda di voli verso mercati strategici, rispondendo a un crescente fabbisogno dell’utenza calabrese e non solo – ha dichiarato Arturo De Felice, Presidente di SACAL -. Abbiamo fin da subito salutato con soddisfazione il ritorno di Volotea sulla Calabria e ci auguriamo cha sia solo l’inizio di una rinnovata collaborazione che vedrà crescere gli Aeroporti calabresi insieme al vettore low cost”.

Dove prenotare i voli Volotea

Tutte le rotte Volotea da e per Lamezia Terme sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all’895 895 44 04.