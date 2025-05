Una legge per garantire il supporto nutrizionale ai pazienti oncologici: la proposta dell’on. Cannizzaro nel nome di Jole Santelli

Un intervento legislativo concreto per colmare una grave lacuna nell’assistenza ai malati oncologici. È questo il cuore della proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati dall’on. Francesco Cannizzaro, ispirata dal lavoro dell’Associazione Jole Santelli e dalla memoria della compianta presidente della Regione Calabria. L’obiettivo è inserire in modo strutturale la valutazione e il supporto nutrizionale come parte integrante del percorso terapeutico dei pazienti oncologici.

La malnutrizione nei malati di tumore rappresenta un’emergenza silenziosa: secondo i dati riportati nella relazione introduttiva, dal 20 al 30% dei pazienti oncologici muore non a causa del cancro stesso, ma per complicanze legate alla denutrizione. Eppure, la valutazione nutrizionale sistematica, raccomandata già dal 2017 dalle Linee di indirizzo approvate in sede di Conferenza Stato-Regioni, non è ancora una prassi consolidata nelle strutture sanitarie italiane.

La proposta di legge Cannizzaro interviene in modo strutturale su questo fronte, stabilendo:

l’obbligo dello screening nutrizionale all’atto della diagnosi e durante tutto il trattamento;

l’integrazione nell’équipe oncologica di professionisti esperti in nutrizione clinica (medici specialisti, biologi nutrizionisti, dietisti);

la creazione di reti territoriali per la continuità nutrizionale ospedale-territorio;

la formazione e l’aggiornamento continuo degli operatori sanitari;

l’obbligo di registrare le valutazioni nutrizionali nella cartella clinica.

Una riforma che mira a migliorare l’efficacia delle terapie, la qualità della vita dei pazienti e a ridurre i costi sanitari legati a complicanze evitabili.