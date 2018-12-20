Tutto pronto alla Sala Flambè dell’Oasi Village per il party “Sotto un cielo di Stelle”. L’evento si terrà sabato 22 dicembre, a partire dalle ore 21. La serata inizierà con un apericena con drink incluso, dalle 23 invece il via al party con la musica affidata ai fratelli Massimo e Filippo Lopresti.

Si tratta di un evento esclusivo ed elegante, diverso dai soliti party della nightlife. “Abbiamo sempre pensato e progettato le nostre serate puntando su una filosofia precisa. Il target è mirato, il tipo di evento progettato per far trascorrere una serata piacevole a chi sceglie di venire alle nostre serate”, dichiara Patrizia Sorrentino, organizzatrice assieme ad un gruppo di amiche dell’evento.

“Abbiamo grande piacere nel vedere i fratelli Lopresti riuniti, loro fanno parte della storia della movida reggina esattamente come l’Oasi Village. Per noi si tratta del primo evento da quando ha riaperto questa struttura, storica per tutta la città. Abbiamo scelto di non organizzare alcun evento per Capodanno, quindi il party di sabato rappresenta un ‘piccolo Veglione’ per noi e gli amici che verranno a trovarci. Sarà una serata all’insegna del divertimento, seguendo il mood che ha caratterizzato tutti i nostri eventi precedenti”, assicura Patrizia Sorrentino.

La sala Flambè dell’Oasi Village, elegante e curata nei minimi dettagli, rappresenta la cornice perfetta per la serata “Sotto un cielo di Stelle“, un motivo in più per non mancare all’appuntamento.

Per tutte le informazioni relative all’evento, consultare la pagina Facebook dedicata.