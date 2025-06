Incendio nell’ospedale della Sibartide, Occhiuto: ‘Le forze del male non ci fermeranno’ – VIDEO

Questo lo sfogo del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ritratto in un video diffuso suoi suoi canali social mentre passeggia tra le macerie dell’ospedale della Sibartide:

“Questo è l’ospedale della Sibaritide, quando mi sono insediato non c’era quasi nulla, ora è quasi finito, dovrebbe essere consegnato l’anno prossimo. Però nelle ultime settimane si stanno susseguendo una serie di incendi, di atti intimidatori. Perché la nostra regione è straordinaria, lo dico sempre, però in Calabria ci sono anche le forze del male, ci sono i vermi, i vigliacchi, le persone senza onore che non vogliono bene alla Calabria, non vogliono un futuro migliore per questa regione. Qui hanno fatto questo disastro, hanno incendiato al fine di rallentare i lavori, oppure di avere soddisfatte delle pretese estorsive”.