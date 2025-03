Occhiuto tra i presidenti più amati, Varì: ‘Il lavoro ripaga sempre’

“Ancora una volta il presidente Occhiuto si conferma tra i governatori più amati d’Italia. Oggi lo certifica il rapporto Human Index, realizzato per Sky, che attesta il governatore della Calabria al quarto posto nella classifica nazionale anche nel primo trimestre del 2025 con il 56%, a un’incollatura dal podio. Il lavoro ripaga sempre, con i risultati per la crescita del territorio e con l’apprezzamento dei cittadini. Un riconoscimento significativo che ci spinge a credere che la strada imboccata sia quella giusta e a continuare a lavorare con impegno ed energia per la nostra Regione”.

Leggi anche