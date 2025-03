Occhiuto tra i governatori più amati, Giannetta: ‘Calabria esempio di buon governo’

Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Oggi la certificazione di quanto sia apprezzato dalla popolazione il lavoro di questi primi tre anni del governatore della Calabria arriva dal rapporto Human Index, realizzato da Vis Factor per SkyTg24, che lo classifica al quarto posto. Non era mai accaduto finora che un presidente regionale raccogliesse tanto gradimento tra i propri elettori. Da sempre – dichiara ancora Giannetta – la Calabria è stata simbolo di cattiva politica, sprechi e purtroppo costantemente relegata a fanalino di coda in tutti gli indicatori economici e sociali. Oggi, invece, la nostra regione viene percepita in maniera differente, sia sul piano locale che nazionale e internazionale. È ben rappresentata ai tavoli di governo e mostra, per la prima volta, segnali di evidente ripresa, in tutti gli ambiti economici e sociali”.