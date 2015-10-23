Conferenza stampa di presentazione del Laboratorio Teatrale Amleto siamo noi con Albertazzi

Presentati alla Pinacoteca Civica il laboratorio teatrale del maestro Giorgio Albertazzi al Teatro Cilea e lo spettacolo Amleto siamo noi, in programma il 24 ottobre

Venerdì 23 ottobre 2015, alle ore 15.30, presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del Laboratorio Teatrale attualmente in corso presso il Teatro Cilea e dello Spettacolo Amleto siamo noi con Giorgio Albertazzi in programma il 24 ottobre 2015 all’interno della rassegna di musica prosa e danza promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria “Alziamo il Sipario”.

Il Laboratorio Teatrale, condotto dal maestro Giorgio Albertazzi, è rivolto ad attori professionisti e si svolge dal 21 al 23 ottobre.

Interverranno l’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, rapporti con l’Università della città di Reggio Calabria Patrizia Nardi ed il maestro Giorgio Albertazzi.