Oggi la consegna del bassorilievo di 50 kg di cioccolato alla città

Sarà consegnato oggi 20 Marzo, alle ore 16:45, al sindaco Giuseppe Falcomatà il bassorilievo raffigurante la statua della Dea Athena, realizzato con 50 kg di puro cioccolato artigianale dal noto artista friulano Stefano Comelli. L’amministrazione comunale reggina devolverà i proventi del ricavato dalla vendita dell’opera a Enza e Tiberio Bentivoglio. L’appuntamento è sul Corso Garibaldi agli stand “Choco Amore”.