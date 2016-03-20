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Oggi la consegna del bassorilievo di 50 kg di cioccolato alla città

Un bassorilievo con la Dea Athena realizzato con 50 kg di cioccolato artigianale viene consegnato al sindaco in Corso Garibaldi

20 Marzo 2016 - 10:16 | di Redazione

Cioccolato fuso in lavorazione, immagine per il bassorilievo di 50 kg di cioccolato con la Dea Athena

Sarà consegnato oggi 20 Marzo, alle ore 16:45, al sindaco Giuseppe Falcomatà il bassorilievo raffigurante la statua della Dea Athena, realizzato con 50 kg di puro cioccolato artigianale dal noto artista friulano Stefano Comelli. L’amministrazione comunale reggina devolverà i proventi del ricavato dalla vendita dell’opera a Enza e Tiberio Bentivoglio. L’appuntamento è sul Corso Garibaldi agli stand “Choco Amore”.


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