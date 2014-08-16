Oltre 1.000 persone per la festa SS.Trinità. Don Giovanni Zampaglione: “I miei ragazzi? Perle preziose.”

“Cala il sipario su una festa molto sentita e partecipata da tutto il territorio laurentino: LA SS. TRINITA’. Per me -ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione -la soddisfazione e’ stata duplice: Sono soddisfatto dei miei ragazzi del Comitato festa SS. Trinità per il loro apporto decisivo e per l’impegno profuso nel preparare le quattro serate dal 7 al 10 agosto.

E’ stato un tour de force impegnativo , c’erano state le prime avvisaglie di stanchezza per il caldo torrido, ma hanno portato il programma , fino alla fine , alla grande. Posso dire che le mie “perle preziose” ( cosi li ho definiti i miei ragazzi) sono pronti e responsabili per ogni iniziativa che concerne la parrocchia.

Questo lo si può notare da come hanno organizzato la serata del 9 agosto ( la sagra dei maccheroni ) che e’ diventato il PEZZO FORTE della comunità. Grazie alla collaborazione di alcuni membri della comunità parrocchiale sono riusciti a portare più di 1000 persone in piazza. Questo successo da’ loro autostima e li invita come dico sempre io a tenere alti i cuori (“SURSUM CORDA!!!!). La seconda soddisfazione l’ho avuta dalla comunità tutta e dai non residenti che hanno partecipato con gioia a tutti i momenti della festa portando come unico ingrediente il divertimento.

La processione ( vissuta con fede e preghiera , seguendo le norme del direttorio pastorale e le norme del vescovo Giuseppe) , lo spettacolo finale e i fuochi d’artificio hanno concluso i festeggiamenti.

Il parroco nel concludere il tutto si e’ augurato che ognuno , guardando alla SS. Trinità possa vivere la propria vita nello spirito della COMUNIONE e del VOLERSI BENE. “