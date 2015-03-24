Oltre 100 Camper per il ‘Reghion Camper Club’

Benedizione e festa per oltre cento mezzi a Ravagnese: il sindaco promette sostegno e un'area di sosta dedicata ai camperisti

Giorno speciale e di festa per i camperisti di Reggio Calabria e per il REGHION CAMPER CLUB. Circa 100 camper e più di 100 camperisti presenti alla Benedizione dei “Camper” ospitati dal rimessaggio 5Z situato a Ravagnese vicino l’aeroporto dello Stretto.

La benedizione è stata impartita da Padre Nicola, presente anche il primo cittadino Giuseppe Falcomatà ed il consigliere Emiliano Imbalzano, che hanno assicurato il loro impegno per il sostegno di tale attività.

«Il turismo, – ha fatto presente il Presidente del Reghion, prof. Antonio Cuoco, – è connaturato a questa città ed è fonte di benessere».

«Il turismo è la cartina di tornasole per la nostra città- ha affermato il sindaco-, più visitatori si attraggono, migliori condizioni di vita si creano per i residenti. Sostenere e incentivare realtà turistiche crescenti, come il turismo da camper è nostro compito e dovere. Quest’area di sosta è il primo passo, dobbiamo continuare a lavorare, per rendere dignitoso il soggiorno ai turisti». «In questo senso parteciperemo a un bando di concorso che prevede l’assegnazione di 20 mila euro per la realizzazione di un’area di sosta per camper, – ha proseguito Giuseppe Falcomatà– non è molto ma è un’occasione da sfruttare atteso che, come ci hanno rappresentato i soci del Reghium Camper, i camperisti che giungono in città non hanno aree di sosta dedicate».

Le targhe e la nomina a soci onorari

L’incontro si è concluso con la consegna di due targhe ricordo al sindaco Giuseppe Falcomatà e ad Emiliano Imbalzano con la nomina a soci onorari del club.