Olympic Village 2015: progetto ludico-didattico alla scoperta della Grecia Antica organizzato dallo Sport Village di Violante.

La macchina organizzativa dello Sport Village Catona è sempre in moto e, continua a macinare idee, proposte ed iniziative tanto interessanti, quanto stimolanti. L’ultima nata nel Villaggio di via Figurella è “Olympic Village 2015”, un ambizioso progetto ludico-didattico alla scoperta della Grecia Antica e dei Giochi Olimpici da proporre agli istituti scolastici di Reggio Calabria e provincia. Un percorso, coinvolgente ed innovativo, che propone un nuovo modo di rapportarsi alla conoscenza della storia. L’idea nasce dalla consapevolezza che il gioco, da sempre, riscuote nei piccoli studenti un fervido interesse che, se idoneamente indirizzato, stimola la naturale curiosità dei bambini e facilita i processi di apprendimento rendendoli piacevoli. “Olympic Village 2015” partirà ad aprile nell’immensa cornice naturale dello Sport Village Catona, attrezzato da ampi campi sportivi e tanto verde. Un team di animatori accoglierà i bambini tra musiche e balli e li accompagnerà nelle diverse attività della giornata. Ecco il programma: ore 9 accoglienza e risveglio muscolare; ore 10 merenda; ore 10,30 cerimonia apertura giochi olimpici; ore 11 inizio attività (sportive, giochi ambientati nell’antica Grecia, sport moderni, laboratori creativi didattici, visita al museo dei ragazzi); ore 13 pranzo; ore 14 gioco finale; ore 14,30 visita al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. Il progetto si basa, dunque, su quattro principi guida: gioco, sport, creazione ed osservazione. Comprendere l’importanza della pratica sportiva per lo sviluppo psicologico, la salute ed il benessere dell’individuo rappresenta, infatti, uno degli obiettivi formativi, così come educare al rispetto dei ruoli nel gioco e nel lavoro di gruppo; allo sviluppo della manualità modellando e ricreando oggetti dell’antica Grecia; alla conoscenza del passato e allo sviluppo del senso di appartenenza al territorio; al ciclo di vita degli oggetti antichi dallo scavo al museo; fino a sensibilizzare i bambini al concetto di tutela del patrimonio culturale. Il progetto ludico-didattico “Olympic Village 2015” si concluderà al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per visitare i Bronzi di Riace e alcune delle più importanti testimonianze della Magna Grecia. Quest’ultima iniziativa, coniugando gioco e apprendimento, stimola i bambini a percepire il Museo non come qualcosa di estraneo o noioso, ma quale luogo di un’esperienza piacevole e interessante e, nello stesso tempo, costituisce l’occasione per farli accostare al patrimonio storico-archeologico del territorio reggino con atteggiamento positivo e curioso.