On the rocks: al Kalura vai con il bus!

-di Laura Maria Tavella. Zero rischi. Zero paura: da oggi le notti in discoteca saranno sicure, grazie alla campagna di sensibilizzazione alla sicurezza sulla strada, per prevenire le stragi del sabato sera -e non-. “On the rocks: fai che sia solo un cocktail!” è la nuova iniziativa dell’ Atelier Kalura, in collaborazione con Reggio Automobili, che mette da a disposizione un pullman, sul filone “In discoteca vai con il bus”.Il pullman farà tappa a Reggio centro e raggiungerà il Kalura a Catona, così da permettere a tutti di raggiungere Catona, e Reggio centro al ritorno, senza correre alcun rischio.

L’ Atelier Kalura promuove, quindi, un divertimento sicuro, ma soprattutto sano, basato come sempre sul motto “Bevi responsabilmente”.Anche per questa iniziativa, L’ Atelier Kalura si conferma sempre più “su misura”!