Il primo singolo dell'album da solista di Apo è la parodia di un certo 'piacione' egocentrico: il video è a fumetti, disegnati da Serena Mongelli

È online il videoclip di “Stronza“, il primo singolo dell’album da solista del cantautore Apo, all’anagrafe Pierluigi Grottola.

Il brano vuole essere una parodia e una critica di un certo atteggiamento maschile all’interno dei rapporti di coppia. Oggetto della critica non è la ragazza (la stronza del titolo) bensì il lui della coppia, l’io lirico/narrante, tipico piacione egocentrico che si pone verso la propria compagna quasi come fosse un dio sceso in terra e alla quale dà poi ogni colpa per tutte le cose che non vanno nel rapporto.

Sotto la propria leggerezza e irriverenza, Stronza cela un messaggio sociale che non sfuggirà a orecchie attente. Qui si avvertono echi di Paolo Conte e Fred Buscaglione. Le atmosfere retrò del brano sono esaltate da un video a fumetti, disegnati da Serena Mongelli, le cui tavole in bianco e nero si intermezzano a didascalie che richiamano il cinema muto, con la deliberata intenzione di applicare al montaggio le caratteristiche del linguaggio jazzistico, fatto di anticipi, ritardi, sincopi e controtempi. L’autore del montaggio è Alessio Gioia.

Il disco d’esordio dell’autore e compositore Apo è un lavoro variegato e divertente, difficilmente ascrivibile a un solo genere, provocatorio e ironico, e che spazia dall’amore alla spiritualità, dai temi di valore politico-sociale a quelli più leggeri e spensierati. Senz’altro originale anche il mix di influenze stilistiche dell’album, in cui si possono apprezzare le sonorità del jazz, della tradizione etnica e del rock.

Maggiori informazioni sul progetto musicale di Apo sono reperibili sul sito https://apomuzik.com, dov’è possibile anche acquistare l’album o i singoli brani.

Le tracce dei brani interi in mp3 sono scaricabili al seguente link:

https://apomuzik.com/wp-content/uploads/apo-apo-mp3.zip

Mentre il libretto lo trovate qui:

https://apomuzik.com/wp-content/uploads/sites/5/2018/05/libretto_apo.pdf

Il videoclip di Stronza è invece reperibile al link YouTube

CONTATTI SOCIAL:

Canale YouTube “Apo radio”: https://www.youtube.com/c/aporadio

Instagram: A P O / a._.p._.o: https://www.instagram.com/a._.p._.o/

Facebook: Apo: https://www.facebook.com/apo.profilo.ufficiale/.