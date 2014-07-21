Online tutti gli scatti del primo “Calabria Pride” della storia!

I colori sono quelli dell’arcobaleno, simbolo di pace, fratellanza e solidarietà. I rumori sono assordanti, tipici di una festa in cui tutti si divertono. Un evento senza precedenti. Migliaia i partecipanti al primo Calabria Pride organizzato dai circoli Arcigay di Reggio, Cosenza e Catanzaro in nome dell’orgoglio Lgbt.

La via principale di Reggio si tinge di rosso, arancione, giallo verde e blu. Oltre venti metri di lenzuolo colorato avvolgono il corso Garibaldi in un clima frizzante.

Dietro lo striscione “Calabria Pride – (Piccano non Peccano) – Noi ci siamo, Ora i diritti”, c’è una folla danzante fatta di donne, uomini, bambini e intere famiglie.

Citynow.it ha partecipato all’evento che segna una svolta culturale nella nostra regione.

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