Only Girls: in Francia nasce l’autofficina per le donne ‘a caccia’ di un meccanico onesto tra manicure…e massaggi. GUARDA IL VIDEO!

“Only Girls”. Questo il nome della nuova attività, tutta al femminile, ideata esclusivamente per le le donne. In particolar modo per quelle donne che non hanno un buon rapporto con i meccanici – uomo. Il garage è stato aperto nella periferia nord-est di Parigi, poco prima dell’estate e ha già riscosso un gran successo. Tutte meccanici – donne, che con spirito solidale si relazionano meglio con le clienti. Una cliente racconta: “Quando sei donna, è come avere scritto ‘pollo da spennare’ in fronte. Una volta, mi sono fatta fare un preventivo da tre diversi meccanici: erano completamente diversi tra loro. Poi ho mandato mio zio e indovinate? Il prezzo che hanno proposto a lui era decisamente minore”.I titolari dell’autofficina, assicurano che alle donne offrono una cosa prima di tutto: il rispetto.

L’officina è dotata di alcuni spazi appositi per la clientela femminile, come uno spazio giochi per i bambini, e una manicure per le donne che sono in attesa di riprendere l’auto.

Alcuni hanno criticato l’apertura del garage, definendo il concetto “sessista” e “basato su stereotipi”, ma il successo dell’iniziativa è innegabile. Del resto, sottolineano gli entusiasti dell’iniziativa, il problema ci sarebbe se le donne fossero costrette ad usare officine del genere, ma non se semplicemente queste esistono e le donne possono liberamente decidere di usare i loro servizi o meno