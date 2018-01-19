Domani 20 Gennaio 2018 , il Liceo Artistico ” M.Preti -A .Frangipane” di Reggio Calabria restera’ aperto dalle ore 9,00 alle ore 18.00 per fornire, a genitori e allievi interessati delle classi terze delle scuole Secondarie di Primo Grado, la possibilità di conoscere l’offerta formativa del Liceo per l’anno scolastico 2018-2019,nei suoi molteplici e diversificati percorsi e indirizzi di studio. Con l’occasione sarà possibile visitare i nuovi ambienti della scuola, i numerosi e attrezzatissimi laboratori, nonchè la sala museale in cui sono custodite importanti e preziosissime opere d’arte .

Il Dirigente scolastico, Avv. Albino Barresi, il personale docente e gli studenti dell’Istituto saranno presenti all’incontro, per illustrare le attività e l’organizzazione scolastica,i piani di studio, gli sbocchi professionali e le innovative e innumerevoli proposte progettuali curriculari ed extracurriculari che il Liceo propone e per rispondere ad ogni curiosità informativa dei genitori e degli allievi intervenuti.