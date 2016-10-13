Open day alla palestra Sportcity fitnessclub

Sabato 15 ottobre la palestra Sportcity Fitness Club di Reggio Calabria apre le porte a tutti con corsi e attività dalle 9 alle 18 e sala attrezzi gratuita dalle 7 alle 19

di Nicla Rodà – Grande evento alla palestra Sportcity fitnessclub di Reggio Calabria sabato 15 ottobre.

Dalle ore 9 alle 18 tutti gli interessati, soci e non, potranno accedere e svolgere le numerose attività che la rinomata palestra propone: allenamento funzionale, pilates, stir fit, running, spinning, rebound, zumba, total body oltre all’ingresso gratuito nella attrezzatissima e moderna sala attrezzi dalle ore 7 alle ore 19.

La palestra si caratterizza per avere al suo interno le attività più in voga del momento, forme sempre nuove di allenamento che utilizzano il corpo nella sua complessità. Attività adatte al dimagrimento, alla tonificazione, che potenziano e migliorano la forza, l’equilibrio, la resistenza, l’agilità, la flessibilità e la coordinazione.

Allenamenti che si avvalgono del carico naturale del proprio corpo e di attrezzi caratterizzati da estrema semplicità. Discipline entusiasmanti, divertenti e complete che allenano anche la mente infondendo determinazione e sicurezza. Non resta che provare! Non perdete l’occasione!

La palestra sportcity fitnessclub, situata in via Pentimele, 186, Reggio Calabria vi aspetta sabato!

Qui di seguito gli orari delle varie attività:

Running: 9:00 – 10:00 – 11:00 – 15:00 – 16:00

Spinning:10:00 – 11:00 – 16:30 – 17:30

FITNESS

Funzionale: 9.20

Pilates: 10.00

Stir fit: 10.40

Rebound: 11.30

Funzionale: 13.30

Total body: 15.30

Zumba: 16.15

Funzionale; 17.00